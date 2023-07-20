Песков назвал "верхом маразма" санкции Лондона против детского центра "Артек"

По словам пресс-секретаря президента РФ, если бы он был британцем, ему бы было стыдно

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Британцам стоило бы стыдиться таких санкций, как против детского центра "Артек". Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, что поразило за последнее время - это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма!" - заявил представитель Кремля. "И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно", - добавил Песков.

Ранее на этой неделе МИД Великобритании объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра "Артек" в Крыму.

"Артек" был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году "Артек" примет двухмиллионного воспитанника.

Сейчас в этом детском центре проходит международная смена, на которую приехали порядка 3,2 тыс. детей из более чем 50 стран. Среди них, в частности, школьники из Германии, Швеции, Испании, Канады, Польши, Израиля, Ливана, Сирии, Египта, Монголии, Сербии, Киргизии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Белоруссии, Франции, Финляндии.