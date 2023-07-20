Антонов назвал фальсификацией попытки США приписать РФ подготовку атак на гражданские суда

Дипломат прокомментировал заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа о том, что у РФ якобы есть планы диверсий против гражданских судов в Черном море

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Попытки Вашингтона приписать России подготовку неких атак на гражданские суда являются фальсификацией чистой воды. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат прокомментировал заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа о том, что у РФ якобы есть планы диверсий против гражданских судов в Черном море. "Прежде всего подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями", - указал Антонов.

"Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда - фальсификация чистой воды. Ни для кого не секрет, что администрация [США] не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями, - добавил посол. - Достаточно вспомнить позорные "вбросы" про Бучу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов. В том же ряду - желание "спустить на тормозах" расследование подрыва газопроводов "Северный поток".

"Расцениваем заявления США как стремление любыми способами замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Отвадить представителей Глобального Юга от сотрудничества с Россией. Подорвать доверие к нашей стране, которая не на словах, а на деле помогает развивающимся странам поставками продовольствия и удобрений, в том числе на безвозмездной основе", - указал глава диппредставительства РФ.

"Особенно показательно то, что администрация активизируется с подобного рода инсинуациями накануне крупных международных форумов, - подчеркнул посол. - Вот и сейчас новый виток лживой пропаганды предваряет проведение намеченного на конец июля в Санкт-Петербурге второго саммита "Россия - Африка" и предстоящей в августе встречи глав государств БРИКС".