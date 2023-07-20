20 июля, 17:06
Саммит Россия – Африка

В посольстве РФ спрогнозировали рост числа африканских студентов в России до 70 тыс.

Временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров считает, что этот показатель будет достигнут в 2025 году

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Около 35 тыс. африканских студентов сейчас проходят обучение в России, их число вырастет вдвое в 2025 году. Об этом в четверг сообщил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, выступая на брифинге для представителей африканских дипмиссий в преддверии саммита Россия - Африка, где присутствовал корреспондент ТАСС.

"Африка готовится совершить беспрецедентный экономический и промышленный скачок. Профессиональные навыки будут необходимы для того, чтобы справиться с вызовами. Россия остается привержена оказанию помощи в подготовке африканской рабочей силы для технологических сфер", - сказал российский дипломат.

Гусаров отметил, что в 2019 году, когда прошел первый саммит Россия - Африка, в РФ обучалось порядка 17 тыс. африканских студентов, сейчас их число составляет уже 35 тыс., из которых 6 тыс. получают правительственные гранты. "Этот показатель снова увеличится вдвое за ближайшие два года", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время также будут открыты новые курсы и факультеты по изучению русского языка в африканских вузах.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
ВеликобританияРоссияСаммит Россия – Африка
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