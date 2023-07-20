Кабмин предложил уточнить список лиц, рассматривающих дела о нарушениях в защите гостайны

По действующим нормам, рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с защитой гостайны, могут в том числе глава Минобороны и его заместители

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) о расширении списка лиц, которые будут вправе рассматривать административные дела в области защиты гостайны. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается прописать в статье 23.45 КоАП, которая устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной власти по контролю за обеспечением защиты государственной тайны. По действующим нормам, рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с защитой гостайны, могут в том числе глава Минобороны и его заместители. Речь идет об административных правонарушениях, связанных с отсутствием лицензии при работе с использованием и защитой гостайны, или нарушением условий лицензии на проведение таких работ, а также с использованием несертифицированных средств для защиты такой информации или с нарушением требований закона о защите информации, составляющей гостайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Законопроект предлагает расширить список лиц, которые будут вправе рассматривать такие дела об административных правонарушениях. Согласно документу, помимо главы Минобороны и его заместителей, такие дела также смогут рассматривать руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию работы по защите информации ограниченного доступа, его заместители, а также руководители структурных подразделений ВС РФ по защите гостайны и их заместители. Как отмечают авторы инициативы, созданные в ВС РФ подразделения защиты гостайны способны самостоятельно реализовывать в войсках существующий механизм привлечения к административной и дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших правила защиты информации, составляющей гостайну.