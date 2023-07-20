Путин считает, что для Севморпути потребуются новые ледоколы "самого большого класса"

Президент России считает, что загрузка этого маршрута будет только расти

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Загрузка Северного морского пути постепенно будет только расти, и для движения по этому маршруту понадобятся ледоколы "самого большого класса", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

"Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь", - заметил он, говоря о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2". "Потому что после реализации второй части "Арктик СПГ - 2" Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса", - указал Путин.