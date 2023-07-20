Путин недоволен темпами развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны

Президент России планирует обсудить с чиновниками причины отставания и сроки выполнения поставленных задач

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части.

На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов глава государства напомнил о другом совещании, проведенном в 2022 году и посвященном Арктике. "Мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно", - указал Путин. На нынешней встрече он намерен обсудить причины отставания и сроки выполнения поставленных задач.

"Обращаю внимание и на то, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, на этих направлениях у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях", - подчеркнул президент. Он потребовал обратить на это особое внимание.

"Эти вопросы имеют принципиальное значение. Давайте подойдем к этому самым серьезным образом", - призвал глава государства.

Путин отметил, что сейчас темпы социального развития арктических городов "явно недостаточны". Он пояснил, что такая работа должна быть системной и более масштабной.

"Понятно, что бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности, имеют большое общегосударственное значение. Поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре", - добавил глава государства.