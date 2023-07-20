20 июля, 20:27

Путин недоволен темпами развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны

Президент России планирует обсудить с чиновниками причины отставания и сроки выполнения поставленных задач

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части.

Читайте также
Путин на берегу Кольского залива осмотрел сооружение линии сжижения природного газаПутин рассказал, что не смог прилететь в Североморск из-за непогоды

На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов глава государства напомнил о другом совещании, проведенном в 2022 году и посвященном Арктике. "Мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно", - указал Путин. На нынешней встрече он намерен обсудить причины отставания и сроки выполнения поставленных задач.

"Обращаю внимание и на то, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, на этих направлениях у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях", - подчеркнул президент. Он потребовал обратить на это особое внимание.

"Эти вопросы имеют принципиальное значение. Давайте подойдем к этому самым серьезным образом", - призвал глава государства.

Путин отметил, что сейчас темпы социального развития арктических городов "явно недостаточны". Он пояснил, что такая работа должна быть системной и более масштабной.

"Понятно, что бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности, имеют большое общегосударственное значение. Поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре", - добавил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация