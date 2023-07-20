Путин поручил определить опорные населенные пункты в Арктике

Глава государства отметил, что для этих территорий "нужно подготовить мастер-планы развития на период до 2035 год"

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными.

"О так называемых опорных населенных пунктах Арктической зоны - я согласен с вами, поддерживаю эти предложения. И прошу правительство совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов", - поставил задачу он.

Глава государства заметил, что в этом случае одна только численность населения - далеко не главное. "Мы должны иметь в виду, что даже небольшие населенные пункты, небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение. И об этом нужно подумать", - указал он.

Путин добавил, что для опорных арктических населенных пунктов нужно подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года - по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. "Прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов. Также до 2035 года. И с четкими источниками финансирования", - обозначил президент направления работы.

При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, "не позже", подчеркнул президент.

"Все, о чем мы сегодня договорились, должно быть оформлено в виде поручений [главы государства]. Исхожу из того, что все, о чем мы договорились, а тем более все, что будет зафиксировано на бумаге, будет безусловно исполнено", - подвел итог Путин.