Путин ознакомился с работой центра управления регионом в Мурманской области

Как рассказали участники обсуждения президенту РФ, единая система позволяет наладить обратную связь с жителями региона, проводить опросы и контролировать работу городских систем

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину принципы работы единого центра управления регионом. Система, как рассказали участники обсуждения, позволяет наладить обратную связь с жителями области, проводить опросы и контролировать работу городских систем - от графика движения общественного транспорта до коммунальных служб.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регламент рассмотрения заявки через ЦУР составляет 10 дней, а по некоторым вопросам - два дня. "Жесточайшим образом отслеживается все - сколько исполнено, сколько не исполнено, с четкими отчетами, и каждую неделю на оперативке у меня разбор - кто не исполнил", - рассказал президенту губернатор.

По словам Чибиса, на портале зарегистрированы 97 тыс. активных пользователей, "по сути каждый седьмой житель - он там находится". Портал дает возможность горожанам пожаловаться, например, на ямы на дорогах, или проголосовать за то, как должна выглядеть детская площадка. Чиновники привели в пример одно из последних голосований, где жители их двух вариантов выбрали макет игровой детской зоны - в виде ледокола "Арктика".

В ЦУР объединены все контракты, проекты, отчеты, нацпроекты, и другие задачи, доложили президенту. Так, если сегодня вовремя не приехал на остановку общественный транспорт, или двигался с нарушением ПДД, нарушение будет зафиксировано, а перевозчик - оштрафован. Также система "следит" за тем, как в городе, к примеру, проводится уборка мусора, рассказали власти Мурманской области.