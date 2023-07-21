Госдума обсудит ратификацию протокола к соглашению с Венгрией об АЭС

Документ скорректирует порядок погашения Венгрией кредита в связи с введенными против России санкциями

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании планирует рассмотреть вопрос о ратификации протокола к соглашению между правительствами РФ и Венгрии о госкредите Венгрии для финансирования строительства атомной электростанции. Документ корректирует ранее принятый порядок погашения кредита в связи с введенными против РФ санкциями.

В соответствии с соглашением между правительствами РФ и Венгрии о предоставлении правительству Венгрии госкредита для финансирования строительства АЭС на территории Венгрии от 28 марта 2014 года, Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до €10 млрд на цели финансирования сооружения двух энергоблоков АЭС "Пакш".

До февраля 2022 года дебитор своевременно и в полном объеме выполнял свои платежные обязательства, пользуясь правом досрочного погашения задолженности по кредиту. В связи с введенными в феврале 2022 года США и Евросоюзом односторонними ограничительными мерами в отношении России и, как следствие, невозможностью получения РФ платежей от стран-дебиторов, включая Венгрию, в долларах США и евро, Минфин России провел несколько двусторонних консультаций с Минфином Венгрии при участии российского подрядчика и венгерского заказчика по согласованию новых условий и порядка исполнения венгерской стороной своих платежных обязательств перед Россией по соглашению.