Путин сообщил о новых проектах строительства социальных объектов в Североморске

Президент России отметил, что Минобороны построит там новый спортивный комплекс

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Новые проекты строительства и реконструкции социальных объектов будут реализованы в Североморске, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

"Что касается объектов в Североморске, сейчас мы об этом договорились. Новый спортивный комплекс построит министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту [Арктическую] зону, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок", - перечислил глава государства.

Отдельно Путин отметил ремонт больницы. "Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения [РФ Михаил Мурашко] обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - отметил президент.

"Исхожу из того, что все это будет исполнено", - предупредил глава государства.

В ходе совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента РФ поддержать реконструкцию трех знаковых социальных объектов в Североморске, здания которых сильно изношены. Он сообщил, что, предварительно, на эти цели потребуется 5,1 млрд рублей.

Ранее на совещании Путин раскритиковал чиновников за медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части. "Мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно", - сказал президент. "Обращаю внимание и на то, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, на этих направлениях у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях", - подчеркнул глава государства.

О Североморске

Закрытое административно-территориальное образование Североморск - муниципальное образование со статусом городского округа, в него также входят населенные пункты Сафоново, Североморск-3 и Щукозеро. Североморск - самое крупное ЗАТО, подведомственное Минобороны РФ. По данным на начало 2023 года, здесь проживают около 51 тыс. человек, большую часть из которых составляют военнослужащие и члены их семей.

Город Североморск является главной административной базой Краснознаменного Северного флота, который является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ. В материалах Кремля к поездке президента в Мурманскую область отмечается, что "в расположении ЗАТО базируются ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, а также подразделения ракетоносной и противолодочной авиации. Североморск является портом приписки таких кораблей как "Петр Великий", фрегат "Адмирал флота Касатонов", авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". В населенном пункте Североморск-3 дислоцируются два корабельных истребительных авиаполка.

На территории муниципального образования ЗАТО Североморск работают 18 детских садов, 13 общеобразовательных школ, 2 детско-юношеские спортивные школы, 4 медицинских учреждения, 9 библиотек, 3 культурно-досуговых учреждения, музейно-выставочный комплекс.