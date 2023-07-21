Путин обсудил с губернатором Мурманской области вопросы развития региона

Андрей Чибис доложил президенту о поддержке бойцов СВО и их семей, о ситуации в экономике региона и по другим темам

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки в Мурманскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Андреем Чибисом.

"Мы с вами уже целый день говорим о вопросах, связанных с развитием Мурманска, области. Тем не менее, на что хотели бы еще дополнительно обратить внимание?" - спросил глава государства в начале беседы, передав слово Чибису.

Губернатор, в частности, поблагодарил президента за принятые на совещании в Мурманске в четверг решения по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и других арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования. "За это вам огромное спасибо от всех бойцов", - обратился к президенту Чибис. Путин в ответ заметил, что пока благодарить рано: "Надо сначала сделать".

Губернатор на встрече доложил президенту РФ о поддержке в Мурманской области бойцов СВО и их семей, а также о ситуации в экономике региона и по другим темам.