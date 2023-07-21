21 июля, 00:50
Санкции в отношении России

В посольстве РФ прокомментировали расширение США антироссийских санкций

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Действия Вашингтона подтверждают оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, заявили в дипмиссии

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Деструктивные действия США подтверждают оправданность курса России на укрепление обороноспособности, а также финансового и технологического суверенитета. Такое мнение приводится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в его Telegram-канале в связи с расширением американских санкционных списков в отношении российских физических и юридических лиц.

Читайте также
Банк "Юнистрим" продолжает работу в штатном режиме после подпадания под санкции СШАБанк "Солидарность" продолжил работу штатно после подпадания под санкции США

"Показательно, что новый раунд репрессалий призван ограничить потенциал отечественного ВПК и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финансовой системе. Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Вновь высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей", - считают российские дипломаты.

Они отмечают, что "очередной всплеск санкционной активности Вашингтона <...> совпал с заседанием американо-британского стратегического диалога по рестрикциям". "Удивляться нескончаемым выпадам [американской] администрации в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей страны не приходится", - убеждены в посольстве.

Как следует из распространенного ранее письменного заявления Министерства финансов США, новая волна расширений американских санкций против РФ нацелена в первую очередь на ее оборонно-промышленный сектор, науку, банки и добывающую отрасль. Всего Вашингтон расширил санкционные списки почти на 120 человек и организаций. Среди них несколько российских банков и должностных лиц, включая заместителей министров. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация