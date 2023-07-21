В СФ призвали парламентариев Армении изучить риски присоединения страны к Римскому статуту

Зампред Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что такой сценарий нанесет ущерб российско-армянским отношениям

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Национальное собрание Армении должно изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту и оценить риски для союзнических отношений с Россией. Об этом на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Армении заявил зампред Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта 2023 года заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны.

"Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски [для] союзнических отношений с Россией. Я обращаюсь в этом случае к парламентариям", - сказал Воробьев. По его словам, сейчас идет диалог между министерствами иностранных дел России и Армении.

Международный уголовный суд создан на основании Римского статута 1998 года. Сейчас в международном договоре участвуют 123 страны. В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".