Справоросс подал документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области

Кандидатом от партии стал Владислав Плотников

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Бизнесмен и владелец крупного ТРЦ, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владислав Плотников подал документы для регистрации на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении облизбиркома в пятницу.

"Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Владислав Плотников представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки", - сообщили в комиссии.

Плотников - глава и учредитель нескольких компаний, в том числе крупного ТЦ в Академгородке и газеты "Бумеранг". В 2020 году предприниматель избирался в заксобрание региона от партии "Единая Россия", но не прошел.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Ранее документы в избирком подали также бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев и действующий губернатор Андрей Травников (ЕР), который занял свой пост в 2018 году.