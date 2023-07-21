Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС подготовку к саммиту в ЮАР

В МИД РФ отметили, что стороны обменялись мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства "пятерки"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции, стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и подготовку к саммиту объединения в ЮАР. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства "пятерки", в том числе планов по институциональному развитию объединения, - отметили в МИД РФ. - Обсуждены актуальные вопросы подготовки к предстоящему 22-24 августа в Йоханнесбурге XV саммиту БРИКС".