21 июля, 06:30

Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС подготовку к саммиту в ЮАР

В МИД РФ отметили, что стороны обменялись мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства "пятерки"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции, стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и подготовку к саммиту объединения в ЮАР. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства "пятерки", в том числе планов по институциональному развитию объединения, - отметили в МИД РФ. - Обсуждены актуальные вопросы подготовки к предстоящему 22-24 августа в Йоханнесбурге XV саммиту БРИКС". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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