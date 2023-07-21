Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы губернатора Тюменской области

Иван Левченко также представил список кандидатов в Совет Федерации

ТЮМЕНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Иван Левченко подал документы для регистрации на участие в выборах губернатора Тюменской области. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"Иван Григорьевич Левченко, выдвинутый КПРФ, представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области. Мы получили весь пакет необходимых документов, включая 215 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты - Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ", - написал он.

По данным председателя облизбиркома, Левченко представил список кандидатов для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, в него вошли: Олег Гальченко, арбитражный управляющий саморегулируемой организации "Солидарность" и помощники депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва Александр Изотов и Григорий Кармелюк.

Ранее документы для регистрации на участие в выборах главы региона подал действующий губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона.