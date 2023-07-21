21 июля, 08:17
Нагорно-карабахский конфликт

В ЛДПР предложили наделить статусом ветерана участников конфликта в Нагорном Карабахе

Это даст им право получать определенные льготы, отметили авторы инициативы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким в пятницу внесут на рассмотрение палаты проект о наделении статусом ветерана боевых действий участников конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах" и дополнить статью 3 новой нормой, согласно которой ветеранами боевых действий признаются бойцы, принявшие участие в нагорнокарабахском конфликте с марта 1988 года по декабрь 1991 года.

Как отмечают авторы инициативы, статус ветерана боевых действий для участников этого конфликта даст им право получать определенные льготы, в том числе ежемесячную денежную выплату, санаторно-курортное лечение, бесплатное протезирование и др. 

Теги:
РоссияНагорно-карабахский конфликтЛДПР
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