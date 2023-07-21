Губернатора Кожемяко и кандидата Казачьей партии зарегистрировали на выборы главы Приморья

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморья на заседании в пятницу приняла решение о регистрации кандидатов в губернаторы Приморья действующего главы края Олега Кожемяко, представляющего краевое отделение партии "Единая Россия", и Дениса Ковалева, выдвинутого региональным отделением Казачьей партии Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале крайизбиркома.

"На состоявшемся сегодня заседании избирком Приморья принял решения о регистрации кандидатов на должность губернатора Приморского края: Олега Кожемяко, выдвинутого Приморским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия"; Дениса Ковалева, выдвинутого региональным отделением политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Ранее на выборы губернатора региона, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, предоставили документы о выдвижении кандидатов Александра Андони от приморского краевого отделения партии "Коммунисты России", Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации, Кирилла Рудюка от партии "Справедливая Россия", действующего губернатора края Олега Кожемяко от партии "Единая Россия", а также Инны Кошелевой, выдвинутой региональным отделением ЛДПР. Василий Сомов, выдвинутый для участия в выборах региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", утратил статус кандидата.