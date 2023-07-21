Кандидат от ЛДПР подал документы для регистрации на выборы главы Тюменской области

Денис Садовников также представил список кандидатов в сенаторы в случае своего избрания главой региона

ТЮМЕНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Денис Садовников подал документы для регистрации на участие в выборах губернатора Тюменской области и представил список кандидатов в сенаторы в случае своего избрания главой региона. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"Приняли еще один пакет документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области, его представил Денис Владимирович Садовников, выдвинутый политической партией ЛДПР. Денис Владимирович так же, как и предыдущие кандидаты, представил полный пакет документов, необходимых для регистрации, включая максимально возможное число подписных листов - 215", - написал он.

Также Халин отметил, что в качестве кандидатов в Совет Федерации Левченко предложил помощника депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Евгения Данникова, консультанта депутатской фракции Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Кузнецова и заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеба Трубина.

Документы для регистрации на участие в выборах главы региона уже подал действующий губернатор Тюменской области Александр Моор и кандидат от КПРФ Иван Левченко. Всего на выборы главы региона было выдвинуто четыре кандидата.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона.