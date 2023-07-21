В Общественной палате представили проект золотого стандарта наблюдения за ДЭГ

Сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что цифровое голосование удобно и надежно, а практика его применения будет со временем расширяться

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев презентовал в пятницу в Общественной палате РФ проект золотого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"На протяжении многих лет у нас работает золотой стандарт по общественному контролю за голосованием, он сделан в формате так называемого чек-листа, в виде большого списка вопросов, на который нужно отвечать нашим наблюдателям, которые находятся на избирательном участке. Он показал свою эффективность. Этот стандарт, эту форму и методику мы взяли за основу. На основе этого тоже в форме чек-листа был разработан нами, координационным советом Общественной палаты, этот стандарт общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием", - сказал Григорьев.

Он отметил, что цифровое голосование удобно и надежно, практика его применения будет со временем расширяться. "Дистанционное электронное голосование в плане контроля носит существенно более сложный для понимания характер. Поэтому для нас особенно важно было разработать стандарт для проверки дистанционного электронного голосования", - сказал Григорьев.

Он сообщил, что наблюдатели в регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование, пройдут обучение, поскольку "наблюдение за ДЭГ требует дополнительных знаний, понимания этого вопроса".

Чек-лист

Чек-лист содержит 66 пунктов рекомендаций по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием, в том числе за процедурами деления и сборки ключа расшифрования, за работой со списком участников ДЭГ и другие.

"Будем проверять, что голосование в установленное время начинается, для наблюдателей предоставили возможность скачивания архивов с транзакциями и так далее. Целый ряд пунктов, в том числе и средства проверки целостности бюллетеней. Кроме того, мы будем более масштабно в нашем ситуационном центре проверять по запросам наблюдателей факт наличия бюллетеня в цифровой урне. То есть человек сможет нам присылать часть цифрового ключа, и мы будем находить ее в цифровой урне для голосования. Будет работать цифровой сейф-пакет Общественной палаты в расширенном формате", - сказал Григорьев.

В единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.