Мурашко заявил о нехватке медспециалистов в новых регионах России

По словам министра здравоохранения, к работе привлекаются врачи из других субъектов, а также сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Медицинских специалистов не хватает в новых регионах России, поэтому к работе привлекают врачей из других субъектов, а также сотрудников Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По-прежнему мы испытываем, конечно же, дефицит кадров, поэтому продолжаем "протезировать" медицинскими специалистами из других субъектов РФ, в том числе привлекаем Центр медицины катастроф", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ по видео-конференц-связи.

По словам Мурашко, на территории выезжали почти 1,5 тыс. специалистов. Он поблагодарил за работу врачей новых регионов и специалистов, привлекавшихся из других субъектов РФ.