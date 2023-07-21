21 июля, 09:40

Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили график контактов на разных уровнях

В российском дипведомстве отметили, что "стороны подтвердили настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-иранских связей"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече актуальные вопросы двусторонней повестки, включая график предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих политических контактов на различных уровнях", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что "стороны подтвердили настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-иранских связей". 

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