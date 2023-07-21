Призывной возраст, угрозы Украины и песни про СВО. Темы брифинга Пескова

Расширение границ призывного возраста, угрозы Украины топить направляющиеся в РФ суда, а также песни и стихи про спецоперацию стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле после насыщенной поездки в Мурманск.
- В течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Остальные его встречи будут непубличными.
О призывном возрасте
- "Давайте на этой стадии обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны". "Основополагающее - это экспертная точка зрения Минобороны".
- "Ведется экспертная дискуссия в Думе".
О намерении Украины топить направляющиеся в сторону РФ суда
- "Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам" создает "угрозы в этой области". Такие заявления "непосредственно несут опасность".
- "Ситуация анализируется". "Наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность".
О стихах и песнях про бойцов СВО
- "Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества", которые имеют отношение к СВО. "Отрадно наблюдать, что многие пишут песни, стихи", "это очень важно для поднятия патриотического духа". "Это все очень позитивно".
- Сам Песков "очень положительно" также относится к такому творчеству.