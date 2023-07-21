Призывной возраст, угрозы Украины и песни про СВО. Темы брифинга Пескова

Расширение границ призывного возраста, угрозы Украины топить направляющиеся в РФ суда, а также песни и стихи про спецоперацию стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле после насыщенной поездки в Мурманск.

В течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Остальные его встречи будут непубличными.

О призывном возрасте

"Давайте на этой стадии обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны". "Основополагающее - это экспертная точка зрения Минобороны".

"Ведется экспертная дискуссия в Думе".

О намерении Украины топить направляющиеся в сторону РФ суда

"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам" создает "угрозы в этой области". Такие заявления "непосредственно несут опасность".

"Ситуация анализируется". "Наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность".

О стихах и песнях про бойцов СВО