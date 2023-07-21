Избирком зарегистрировал списки "Единой России" и ЛДПР на выборах парламента Хакасии

Их возглавили Сергей Сокол и Леонид Слуцкий

ТАСС, 21 июля. Избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала списки "Единой России" и ЛДПР на выборах в Верховный совет республики. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в республиканском избиркоме.

"Списки "Единой России" и ЛДПР зарегистрированы", - сказал представитель комиссии.

Список "Единой России" возглавляет депутат Госдумы Сергей Сокол, участвовавший в специальной военной операции, ЛДПР - глава комитета Госдумы по международным делам и лидер этой партии Леонид Слуцкий. Ранее избирком зарегистрировал список партии "Новые люди".

Также документы на регистрацию списков подали следующие партии: "Коммунисты России", КПРФ, "Партия за справедливость", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Справедливая Россия - За правду". Избирком дважды рассматривал вопрос о регистрации "Коммунистов России", но решение о регистрации или об отказе в регистрации принято не было.

Выборы главы региона и парламента республики пройдут в единый день голосования, 10 сентября. На пост главы республики выдвинуты действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Сергей Сокол ("Единая Россия"), депутат регионального парламента Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам.