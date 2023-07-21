Нарышкин заявил, что Польша рассматривает возможность разместить войска на западе Украины

Глава СВР сослался на информацию о том, что на Западе появляется "осознание того, что вопрос поражения Украины - это вопрос только времени"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Нарышкин сослался на имеющуюся у СВР информацию о том, что на Западе появляется "осознание того, что вопрос поражения Украины - это вопрос только времени". "В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, в западных областях путем размещения там своих войск", - подчеркнул глава СВР.