Путин: польско-литовско-украинское соединение могут использовать для оккупации Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет не о каком-то сборище наемников - их достаточно там, и они уничтожаются, - а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, - указал Путин. - В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда".