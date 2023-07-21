21 июля, 10:15
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Запад усиленно разжигает огонь войны

© ТАСС/ Ruptly

Запад усиленно разжигает огонь войны, заявил Путин.

Новость дополняется 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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