21 июля, 10:16,
обновлено 21 июля, 10:27

Путин назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам"

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента России, Варшава, видимо, об этом подзабыла, но Москва готова ей напомнить

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. Варшава, видимо, об этом подзабыла, но Москва готова ей напомнить, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши - это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - предупредил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПольшаСталин, Иосиф Виссарионович
© Информационное агентство ТАСС
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