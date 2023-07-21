Путин назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам"

По словам президента России, Варшава, видимо, об этом подзабыла, но Москва готова ей напомнить

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. Варшава, видимо, об этом подзабыла, но Москва готова ей напомнить, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши - это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - предупредил он.