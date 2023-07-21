Путин: Польша хочет вмешаться в конфликт на Украине, чтобы "оторвать кусок пожирнее"

По словам президента России, польские лидеры рассчитывают под "зонтиком" Североатлантического альянса сформировать коалицию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польские лидеры, судя по всему, рассчитывают под "зонтиком" Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и "оторвать кусок пожирнее", заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю Западную Украину", - заметил он.