21 июля, 10:18,
обновлено 21 июля, 10:42

Путин: Польша хочет вмешаться в конфликт на Украине, чтобы "оторвать кусок пожирнее"

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента России, польские лидеры рассчитывают под "зонтиком" Североатлантического альянса сформировать коалицию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польские лидеры, судя по всему, рассчитывают под "зонтиком" Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и "оторвать кусок пожирнее", заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю Западную Украину", - заметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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