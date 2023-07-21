Путин заявил, что Западу не хватает "украинского пушечного мяса"

По словам президента России, польские власти вынашивают "реваншистские планы", но при этом не говорят правду своему народу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Запад планирует в дополнение к "украинскому пушечному мясу" пустить в расход поляков, литовцев и всех остальных, кого ему не жалко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, польские власти вынашивают "реваншистские планы", но при этом не говорят правду своему народу.

"А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал - самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко", - сказал Путин.