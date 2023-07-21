21 июля, 10:19
Военная операция на Украине

Путин назвал "очень опасной игрой" попытки втянуть новые страны в конфликт на Украине

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, "авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях "очень опасной игры" Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине.

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На совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер прокомментировал информацию о планах создания литовско-польской-украинской войсковой бригады.

"Скажу одно - это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", - сказал Путин. Он обратился к главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину: "Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, как и другие наши специальные службы, будет внимательно следить за развитием событий". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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