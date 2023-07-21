Путин назвал "очень опасной игрой" попытки втянуть новые страны в конфликт на Украине

По словам президента, "авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях "очень опасной игры" Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине.

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер прокомментировал информацию о планах создания литовско-польской-украинской войсковой бригады.

"Скажу одно - это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", - сказал Путин. Он обратился к главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину: "Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, как и другие наши специальные службы, будет внимательно следить за развитием событий".