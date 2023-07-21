Кандидат от "Родины" отказался от участия в выборах губернатора Псковской области

Юрий Шокуров не смог преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку необходимое количество голосов муниципальных депутатов

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Представитель регионального отделения партии "Родина" Юрий Шокуров не будет продолжать участие в выборах губернатора Псковской области, которые состоятся в сентябре. Кандидат не смог преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку необходимое количество голосов муниципальных депутатов, сообщил в пятницу председатель регионального отделения партии "Родина" Павел Бикташев в эфире региональной радиостанции "Плн-фм".

"Переходим к Юрию Шокурову. <…> Прогнозы сбылись. Я их радужными не ставил. Делали все, что могли. Фильтр не преодолен. Сказать, что по этому поводу мы переживаем? Нет, конечно. Спектакль, не доходя до второго действия, закончен уже в дебюте", - сказал Бикташев, после чего покинул студию радиостанции, откуда велся прямой эфир.

В пресс-службе региональной избирательной комиссии пояснили ТАСС, что от Шокурова в адрес избиркома пока не поступало заявлений о снятии своей кандидатуры с участия в губернаторских выборах. В начале июля в Псковской области завершился процесс выдвижения кандидатов. В их списке: Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от "Партии роста", Юрий Шокуров от партии "Родина", а также действующий глава региона Михаил Ведерников. Сейчас в регионе проходит второй этап кампании: представление документов в избирком - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах главы региона. Этот процесс продлится до 18:00 31 июля. Выборы губернатора проводятся в Псковской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября.