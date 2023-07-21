Вершинин: усилия по продбезопасности возможны при результатах по стамбульским соглашениям

По словам замглавы МИД РФ, Россия ведет контакты со странами Африки, чтобы они не ощутили прекращения зерновой сделки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продолжение усилий для обеспечения продовольственной безопасности возможно только при наличии результатов по стамбульским соглашениям. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"То, что сегодня происходит, когда мы сказали, что мы не продлеваем инициативу, а, соответственно, она прекращается, когда президент РФ [Владимир Путин] говорит, [что] мы не против изначальных благородных целей инициативы, но нужны результаты, то получается, что мы говорим очень просто: пусть будут сначала результаты, и тогда возможно продолжение усилий для того, чтобы сделать продовольственную безопасность более стабильной, крепкой, - сказал замминистра. - Но не тот алгоритм, который все время пытались нам продать весь этот год, когда говорили: сделайте что-то, и мы вам обещаем, мы вам обещаем многое, выполнение этих пяти условий".

Вершинин подчеркнул, что позиция России по стамбульским договоренностям всегда была "предельно откровенная и честная".

Контакты России с Африкой

По словам Вершинина, Россия понимает озабоченности Африки и сейчас ведет контакты со странами континента, чтобы они не ощутили прекращения зерновой сделки. "Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей. Но я хочу сказать, что эти озабоченности не только понятны, но и будут полностью учтены", - сказал он.

"Потому что в том, что касается поставок зерновых, я только что назвал цифру, которая ушла в объеме чуть больше 900 тыс. тонн для наиболее нуждающихся стран. Этот объем, естественно, не такой уж большой. Конечно, контакты идут, усилия идут с тем, чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле", - добавил дипломат.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что обязательства российской стороны о безвозмездных поставках продовольствия в Африку будут выполнены. "Обещания российской стороны, что могут быть замещены эти поставки [продовольствия] безвозмездными для африканцев поставками, я думаю, это все будет сделано и выполнено", - продолжил Вершинин.

По его словам, нуждающиеся страны получат от Москвы необходимые заверения, касающиеся их продовольственных потребностей, на саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце этого месяца. "Нуждающиеся страны в ходе контактов с нами и в ходе предстоящего саммита Россия - Африка, естественно, получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства. В первую очередь - зерновых", - указал Вершинин.