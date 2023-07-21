Лавров и Байрамов обсудили работу по азербайджано-армянской нормализации

Главы МИД РФ и Азербайджана также условились о дальнейших контактах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону активизацию работы по азербайджано-армянской нормализации и условились о дальнейших контактах. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - указали в министерстве. "Условлено о дальнейших контактах", - добавили в МИД.

Как отметили на Смоленской площади, телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Москве в ближайшее время пройдут азербайджано-армянские консультации на уровне глав МИД.