В ЛНР сообщили о завершении создания местных отделений "Единой России"

Всего в республике сформированы 28 местных отделений

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" завершила создание территориальных отделений в городах и районах Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"Мы открыли еще пять местных отделений партии и завершили процесс формирования местных отделений "Единой России" на территории республики. <…> Мы открыли местные отделения во всех городских и муниципальных округах. Символично, что мы завершили эту работу в прифронтовой Кременной", - сказал он.

Мирошниченко уточнил, что в течение недели местные отделения партии также появились в Краснодоне, Новоайдаре, Станице Луганской и Троицке. Всего в республике сформированы 28 местных отделений.

В апреле в пресс-службе единороссов сообщили, что "Единая Россия" создала первое местное отделение в Луганске.

29 декабря прошлого года Мирошниченко на своей итоговой пресс-конференции сообщал, что территориальные отделения "Единой России" появятся в городах и районах ЛНР в 2023 году.