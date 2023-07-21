Общественная палата Запорожской области и НКО подписали соглашение о наблюдении на выборах

В сентябре в регионе будут выбирать, в частности, 40 депутатов законодательного собрания

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Общественная палата Запорожской области и 14 некоммерческих организаций подписали соглашение об обеспечении участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов различного уровня в регионе, которые пройдут в сентябре 2023 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампред Общественной палаты Запорожской области, глава штаба общественного наблюдения Антон Бибаров-Государев.

"Сегодня знаковое событие для общественной жизни региона. Представители общественных организаций Запорожской области через заключенное соглашение подтвердили намерение участвовать в выборах в качестве наблюдателей. Это соглашение прописывает основания и процесс наблюдения и позволяет участникам направлять своих представителей в ОП Запорожской области для их подготовки и обучения, а в дальнейшем - в участковые избирательные комиссии в дни проведения голосования", - рассказал он.

Бибаров-Государев отметил, что соглашение подписали региональные отделения федеральных общественных организаций, например, Союза журналистов, Союза писателей России, Ассоциации юристов России, а также сугубо местные организаций, которые работают только в области. Он добавил, что соглашение является открытым, к нему могут присоединиться и другие НКО.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях.