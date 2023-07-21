Вершинин считает невозможным обойтись без РФ в решении вопросов Черноморского региона

В том числе речь идет о вопросах, касающихся продовольственной безопасности, отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Решение вопросов Черноморского региона невозможно без России, в том числе тех, которые касаются продовольственной безопасности. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Я не думаю, что можно обойтись без России, - невзирая на то, что раздается из Киева, - в решении любых вопросов: в том, что касается региона, в том, что касается Черного моря, в том, что касается продовольственной безопасности. Это просто невозможно", - сказал он.