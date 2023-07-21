Вершинин рассказал о проработке контактов на высшем уровне между РФ и Турцией

Заместитель министра иностранных дел РФ сообщил, что такие контакты будут

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Контакты на высшем уровне между Россией и Турцией состоятся, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются и, естественно, будут", - сказал замглавы МИД.

Он напомнил о недавнем телефонном разговоре между министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Эти договоренности прекратили действие 17 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в графике Путина пока нет контактов с турецким коллегой.