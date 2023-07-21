Карчаа заявил, что атаки на ЗАЭС были нужны Киеву для выброса радиации

Это дало бы возможность странам, поддерживающим Украину, обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия, отметил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нужны Киеву, для того чтобы добиться выброса радиации и изменения радиационного фона. Это дало бы возможность странам, поддерживающим Киевский режим, обвинить РФ в применении тактического ядерного оружия. Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в пятницу в эфире Первого канала.

"Мы предполагаем, что их интерес [ВСУ и стран, поддерживающих Киевский режим] был не в создании чего-то глобального. Им нужно было любой ценой изменить радиационный фон, добиться выброса радиации, после которого можно было бы говорить о радиационном заражении. Для этого нужно было сделать то, что они и планировали: <…> нанесение ударов высокоточной артиллерии. Не обязательно было бить по энергоблокам, где атомные реакторы, в инфраструктуре станции масса помещений, куда более уязвимых: на станции есть места, где складируется свежее ядерное топливо", - сказал Карчаа.

Он добавил, что в 2022 году ВСУ обстреливали хранилища с ядерным топливом, одновременно готовя имитацию ядерного взрыва. "Визуально это полное впечатление ядерного взрыва со всеми вытекающими последствиями. <…> А тактическое ядерное оружие - это те самые правовые шлюзы, которые они так хотят получить", - уточнил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом".

12 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации не обнаружили мин или взрывчатых веществ при осмотре станции.

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.