Карчаа заявил, что именно Россия настояла на присутствии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" отметил, что Украина этому активно противодействовала

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Постоянное присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) стало результатом усилий России, Украина активно этому противодействовала. Об этом сообщил в пятницу советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

"Надо понимать, что на миссии МАГАТЭ там настояли мы. Украина к этому не имела никакого отношения, более того, они самым активным образом противодействовали. Более того, в ночь перед первым приездом [генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси туда они устроили полную вакханалию, они отбомбили этот город, причем бомбили все: жилой сектор, школы. [Цель была] запугать в том числе и Гросси", - сказал Карчаа.

Он отметил, что присутствующие на станции с осени 2022 года инспекторы агентства не говорили, кто обстреливает ЗАЭС и город Энергодар. "Когда это надо было озвучивать миру, они прятались - я называл это спрятаться в коридоре компетенции - мы же не баллисты, мы не можем, мы не компетентны", - пояснил Карчаа.

20 июля глава МАГАТЭ сообщил, что эксперты организации провели дополнительные инспекции ЗАЭС и не обнаружили признаков наличия взрывчаток, мин или тяжелой военной техники. 22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС учреждено по итогам первой поездки Гросси на станцию в начале сентября 2022 года. Тогда договорились, что на ЗАЭС будут находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет менять новая группа. С тех пор уже проведено восемь ротаций.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.