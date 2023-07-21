Последний кандидат подал документы для регистрации на выборы главы Тюменской области

Им стал Владимир Пискайкин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ТЮМЕНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин подал документы для регистрации на участие в выборах губернатора Тюменской области. Таким образом, документы подали все выдвинутые кандидаты на должность главы региона, сообщил в пятницу председатель регионального избиркома Игорь Халин в своем Telegram-канале.

"Все выдвинутые кандидаты на должность губернатора Тюменской области представили нам документы для регистрации. Сегодня, 21 июля, Владимир Юрьевич Пискайкин передал нам все необходимые для регистрации документы. Пакет документов включал и 213 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований", - написал он.

Пискайкин также представил трех кандидатов в члены Совета Федерации от региона. В него вошли: помощник депутата Госдумы по работе в Тюменской области Аркадий Либерман, индивидуальный предприниматель Сергей Морев и помощник депутата Тюменской областной думы Георгий Эргемлидзе.

Пискайкин - действующий депутат Тюменской областной думы, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Ранее документы для регистрации на выборах подали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко и кандидат от ЛДПР Денис Садовников. Решение о регистрации каждого из них будет принято после проверки документов на заседании регионального избиркома, добавили в комиссии.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.