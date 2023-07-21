Избирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты Ивановской облдумы от СРЗП

Выборы состоятся 10 сентября

ТАСС, 21 июля. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала областной список кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" для участия в выборах депутатов облдумы, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Решение о регистрации областного списка кандидатов в депутаты Ивановской областной думы VIII созыва, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по единому областному избирательному округу, принято сегодня на заседании избирательной комиссии Ивановской области", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали о том, что от СРЗП выдвинут 81 кандидат по партийным спискам и 20 человек - по одномандатным избирательным округам.

Голосование на выборах депутатов облдумы будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам.

Новый созыв облдумы будет состоять из 30 депутатов, 20 из которых избираются по одномандатным округам, а 10 - по единому избирательному округу.