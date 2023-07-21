21 июля, 15:01

Посол РФ и глава МИД Узбекистана обсудили взаимодействие на международных площадках

Олег Мальгинов поздравил узбекскую сторону с успешным проведением досрочных выборов президента

ТАШКЕНТ, 21 июля. /ТАСС/. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов на встрече в Ташкенте обсудили взаимодействие стран на международных площадках. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

"Отмечена важность взаимодействия и выработки общих подходов в рамках СНГ, ШОС, ООН и других международных структур", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки и обсудили проведение предстоящих совместных мероприятий и визитов на разных уровнях.

Дипломат также поздравил узбекскую сторону с успешным проведением досрочных выборов президента, которые прошли 9 июля. 

Теги:
УзбекистанРоссияСаидов, Бахтиёр Одилович
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