Клишас посоветовал прочитать конституцию авторам проекта о лишении гражданства

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству добавил, что, согласно основному законы страны, гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что посоветует прочитать Конституцию РФ своим коллегам, внесшим в Госдуму законопроект о возможности лишения гражданства по рождению.

Ранее группа сенаторов от Крыма, Севастополя и Луганской Народной Республики Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас внесли в Госдуму законопроект, который распространяет прекращение гражданства за совершение некоторых тяжких преступлений Уголовного кодекса РФ в том числе и на россиян по рождению.

"Посоветую сенаторам прочитать конституцию", - сказал сенатор ТАСС.

Он добавил, что, согласно основному законы страны, гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", которым расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, но эта норма не касается граждан России по рождению. Наряду с преступлениями террористической направленности, лишиться приобретенного гражданства можно будет за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества.

Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны. Кроме того, в перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и другие.