В ГД внесли законопроект о лишении гражданства по рождению за тяжкие преступления

Такую норму предложили распространить лишь на лиц, которые приобрели гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, за совершение некоторых тяжких преступлений. Согласно подписанному президентом РФ весной закону "О гражданстве РФ", норма о прекращении гражданства распространяется лишь на лиц, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ.

Документ опубликован в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается распространить прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ", - говорится в пояснительной записке.

Среди авторов законопроекта - сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас.

Авторы уточняют, что новым законом "О гражданстве РФ" расширяется перечень оснований для прекращения гражданства лиц, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. "Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, за призывы к экстремизму", - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", которым расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, но эта норма не касается граждан России по рождению. Наряду с преступлениями террористической направленности лишиться приобретенного гражданства можно будет за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества.

Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны. Кроме того, в перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и ряд других.