21 июля, 15:47,
обновлено 21 июля, 16:20

Рябков: РФ не готова вести диалог по контролю над вооружениями в предлагаемом США ключе

Замглавы МИД России отметил, что Москва не получала от Вашингтона каких-либо писем о начале переговоров по этому вопросу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации", - сказал Рябков.

Россия не получала никаких письменных предложений со стороны США по началу переговоров о контроле над вооружениями, заявил Рябков.

"Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, нон-пейпер (non-paper - прим. ТАСС) или нота, или личное письмо - нет, не поступало. Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности, разумеется, мы изучили. И соответствующие комментарии с нашей стороны тоже были даны", - указал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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