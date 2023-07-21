21 июля, 15:51,
обновлено 21 июля, 16:12
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Рябков прокомментировал гуманитарную ситуацию вокруг Карабаха

Замглавы МИД РФ выразил уверенность в том, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Мы абсолютно уверены в том, что здравомыслящие политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах. Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто", - сказал он.

РФ ищет только устойчивое урегулирование ситуации в Баку и Ереване, в отличие от Запада, отметил Рябков, добавив, что Москва делает все для минимизации любых рисков. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияРябков, Сергей АлексеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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