Рябков заявил, что РФ продолжит работу в рамках председательства в ядерной "пятерке"

По словам замглавы МИД РФ, западные страны пока не готовы к серьезному разговору по стратегической безопасности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия считает небесполезной работу в формате ядерной "пятерки" по сформировавшейся повестке, но западные коллеги пока не готовы к серьезному разговору по стратегической безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Мы продолжим работу по повестке дня, которая там сформировалась, - отметил он. - Конечно, эта повестка дня на сегодня смотрится более усеченно, чем обсуждения в "пятерке" еще несколько лет назад, но такова жизнь. Это последствия происходящего в широком плане на международной арене. У нас нет ощущения, что наши западные коллеги готовы к серьезному разговору по ключевым вопросам, касающимся стратегической безопасности, но мы этот формат не отбрасываем".