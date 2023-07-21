21 июля, 15:53,
обновлено 21 июля, 16:29

Рябков заявил, что РФ продолжит работу в рамках председательства в ядерной "пятерке"

По словам замглавы МИД РФ, западные страны пока не готовы к серьезному разговору по стратегической безопасности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия считает небесполезной работу в формате ядерной "пятерки" по сформировавшейся повестке, но западные коллеги пока не готовы к серьезному разговору по стратегической безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Мы продолжим работу по повестке дня, которая там сформировалась, - отметил он. - Конечно, эта повестка дня на сегодня смотрится более усеченно, чем обсуждения в "пятерке" еще несколько лет назад, но такова жизнь. Это последствия происходящего в широком плане на международной арене. У нас нет ощущения, что наши западные коллеги готовы к серьезному разговору по ключевым вопросам, касающимся стратегической безопасности, но мы этот формат не отбрасываем". 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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