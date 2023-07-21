Крашенинников назвал антиконституционной идею лишения гражданства по рождению

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что "гражданство неделимо, его невозможно отобрать"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законодательная инициатива о лишении гражданства РФ, приобретенного по рождению, за совершение ряда тяжких преступлений противоречит конституции и не может быть поддержана. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы к этой теме уже неоднократно возвращаемся. <…> Нормы права четкие и понятные, мы не можем это поддержать, потому что гражданство неделимо, его невозможно отобрать. Если это противоречит конституции, то перспектив нет", - сказал депутат.

Он отметил, что это единая позиция, даже если законопроект будет расписан в думский комитет по делам СНГ, который выступал профильным по проекту нового базового закона о гражданстве.

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, за совершение ряда тяжких преступлений. Согласно подписанному президентом РФ весной закону "О гражданстве РФ", норма о прекращении гражданства распространяется лишь на лиц, которые приобрели его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ.

"Проектом федерального закона предлагается распространить прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ", - говорится в пояснительной записке. Среди авторов законопроекта - сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас.