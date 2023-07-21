Рябков: Россия примет меры, соразмерные угрозам от сил НАТО у рубежей Союзного государства

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность с помощью военных средств

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия примет меры, соразмерные угрозе, создаваемой наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи рубежей Союзного государства. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Комментируя итоги прошедшего саммита НАТО, он отметил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность с помощью военных средств.

"Меры будут приниматься соразмерно той угрозе, которую несет продолжающееся наращивание военных потенциалов и военной инфраструктуры натовских стран и альянса в целом вблизи наших рубежей, вблизи рубежей Союзного государства в Белоруссии. <...> Нам нужно обеспечивать свою безопасность жестким образом с помощью военных и военно-технических средств, чем мы будем заниматься дальше", - сказал Рябков.

"Мы ничего в плане военного реагирования на эти угрозы не делаем, что называется, с перебором. Это всегда откалибровано строго в зависимости от того, что нам предъявляют в качестве попыток наращивания силового давления, попыток наращивания угроз", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что недавний выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) показывает, что из-за угроз со стороны Запада РФ не может держаться заложенных там ограничений. "[Выход из ДОВСЕ] показывает, что мы больше не можем держаться даже тех номинальных ограничений, которые были заложены в этот договор с точки зрения нашей свободы обеспечивать собственную безопасность в сфере обычных вооружений там и так, где и как нам это необходимо. Именно из этого мы будем исходить, реагируя на происходящее в Польше, в странах Прибалтики, где угодно еще", - сказал Рябков.

Дипломат отметил, что Москва продолжает анализ итогов прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. "Вопросы к тому, как государства этого альянса трактуют принятые ими решения в преломлении к основополагающему акту Россия - НАТО 1997 года, по-моему, не просто остаются без ответа, сводятся к тому, что любые договоренности с России перечеркнуты, ну, таковы наши соседи и от них ничего хорошего ожидать не приходится", - заключил дипломат.